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العدد الأخير لجريدة أهم الأخبار الإسكندرانية: المصيف للأغنياء فقط

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى ورعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الأخير من جريدة "أهم الأخبار"، التى تصدر فى محافظة الإسكندرية، ونشرت الصحيفة مانشيت رئيسى "الإسكندرية ترفع شعار.. المصيف للأغنياء فقط"، حيث يرصد العدد أسباب ارتفاع المصيف فى الإسكندرية هذا العام، مما تسبب فى حرمان الفقراء منها.

وأبرزت الجريدة فى عددها الأخير الكشف عن أسباب تلال القمامة التى تغرق شوارع الإسكندرية بسبب تقاعس أجهزة محافظة الإسكندرية، كما قدمت الجريدة حلا لمواجهة هذه الظاهرة، والذى سيكلف المحافظة 5 ملايين من الجنيهات.

ومن أهم أخبار وتحقيقات جريدة أهم الأخبار:
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- قتلت زوجها بسبب النت وحاولت إنقاذه فى المنتزه


>- 900 قرص مخدر فى حلة محشى بمطار برج العرب
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- حركات تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء بالإسكندرية وسيدة رئيس حى لأول مرة


>- نداء لوزير الداخلية والسيد مدير أمن الإسكندرية
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- تكريم أمير الغناء العربى بالإسكندرية عاشقة الفن والجمال


>- هانى المسيرى: 300 مليون يورو منحة فرنسية بتطوير ميناء البصل
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- محافظ الإسكندرية يوافق على دعم مستشفى العامرية العام: بنصف مليون جنيه

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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