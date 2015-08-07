موجز المحافظات.. وفاة حالة جديدة بسبب محلول الجفاف فى بنى سويف

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أنه توفى الطفل محمود سيد قطب 12 شهرا إحدى الحالات الأولى، التى أصيبت فى واقعة محلول الجفاف بمستشفى إهناسيا المركزى، والذى تم نقله إلى مستشفى حميات العباسية.

وأكدت والدة الطفل محمود سيد "إن ابنها توفى داخل مستشفى حميات العباسية بعد عناء من المرض بعد تناوله محلول الجفاف".

وقال المقدم شريف سامى والد الطفلة جاسى 4 سنوات التى قتلها إرهابيون أثناء مهاجمة سيارته فى سنورس بالفيوم، إن الخلية التى قتلت بالفيوم أمس على يد قوات الأمن بالفعل متورطون فى قتل ابنته.

ونظم متظاهرو القائد إبراهيم بالإسكندرية، تظاهرة بساحة المسجد، حيث ارتدى المتظاهرون تيشيرتات تحمل لوجو القناة الجديدة، ورفعوا علم مصر ولافتات كتبوا عليها عبارات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجاز مشروع القناة الجديدة، كما رفعوا ماكيت السفينة، وصور الرئيس السيسى.

كما واصلت قوات أمن شمال سيناء عملياتها الأمنية ضد العناصر المسلحة والبؤر الإرهابية وأوكار التكفيريين، وأفاد مصدر أمنى، أن عمليات تمشيط ومداهمات تجرى فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق العريش.

وتم إغلاق هذه المناطق وتتم العمليات تحت غطاء جوى وتستهدف بؤرا إرهابية وإجهاض محاولات إرهابية محتملة وتطهير مناطق وطرق من عبوات ناسفة زرعها مسلحون فى وقت سابق على طريق القوات، فى الوقت الذى انتشرت فيه قوات أمنية إضافية وشرعت القوات فى إقامة ارتكازات أمنية جديدة.

وإلى أهم الأخبار:

- وفاة حالة جديدة بمحلول الجفاف فى بنى سويف واحتجاز 3 أطفال مصابين بتشنجات

- الضابط والد "جاسى": قتلى خلية الفيوم متورطون فى قتل ابنتى

- مسلحون يطلقون النيران على سيارة شرطة بطريق "القاهرة الفيوم" دون إصابات

- انفجار عبوة ناسفة بقاعدة برج كهرباء للضغط العالى فى الفيوم

- بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون ماكيت سفينة احتفالا بافتتاح القناة

- عبور 22 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة

- مصرع طفلة وإصابة 2 وضبط 10 آخرين فى هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

- صحة الوادى الجديد تعلن ظهور أول حالة لمرض الملاريا لطفل بمركز الداخلة

- أمن شمال سيناء يواصل مداهمة البؤر الإرهابية فى رفح والشيخ زويد والعريش

- مليون جنيه خسائر حريق مصنع الكرتون بالعاشر والنيابة تنتقل للمعاينة

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