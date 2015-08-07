فى إطار مبادرة رعاية الصحف الإقليمية.."اليوم السابع" فى مقر جريدة "البادية اليوم" بسيناء.. تجربة صحفية تناقش القضايا اليومية لأرض الفيروز.. صدرت مستقلة عام 2007.. والمحررون: سعداء بالمبادرة

تعد جريدة "البادية اليوم" أحد أهم الصحف المحلية فى سيناء والتى تجمع فى تقديم خدمتها الصحفية مابين شمال وجنوب سيناء بشكل شهرى متجدد، ومضى على صدورها 8 سنوات.

" اليوم السابع " وفى إطار مبادرتها لرعاية الصحف الإقليمية، زارت مقر جريدة "البادية اليوم"، والتى تتخذ من إحدى الشقق على ساحل مدينة العريش مقرا إداريا لها ولمكاتبها فى مدن شمال وجنوب سيناء .

بداية " البادية اليوم "

>قال "عبدالله الجعيل" رئيس مجلس إدارة الجريدة، إنها لم تولد على بساط من ذهب، وعانوا كثيرا بداية من تأسيسها عام 2007 حتى اليوم، كانت البداية له، ومجموعة من الشباب هواة العمل الصحفى وبعد الحصول على التراخيص وتدبير النفقات لصدور أول عدد تمكنوا من إصدارها وبإمكانيات بسيطة جدا، وكانوا يحررون موادها الصحفية من المقاهى ويسافرون لإعداد وتجهيز كل عدد من العريش إلى القاهرة حيث لا توجد فى العريش إمكانيات لإصدار صحف وتجهيزها وطبعاتها، واليوم وبعد أن تحقق النجاح أصبح لدينا مقر إدارى بالعريش، وطاقم عمل من محررين ومراسلين بكافة مدن شمال وجنوب سيناء ومستشارى تحرير من كبار الصحفيين بسيناء .

أضاف" الجعيل"، أنهم فى بداية العمر كان توزيعهم يشمل كافة المحافظات المصرية، كما تمكنوا من توزيع أعداد منها فى دول عربية، إلا أن فكرة التوزيع خارج سيناء تراجعت، وتم التركيز على التوزيع فى نطاق شمال وجنوب سيناء، مع التكثيف والتركيز فى الاهتمام بقضايا الناس.

وقال إن الجريدة تخاطب بفكر وتوجه مستقل كل أنحاء سيناء بحيادية وموضوعية، ونجحت فى هذا الجانب بلا منافس، حيث لم تلق صفحاتها فى حضن أحد، واستطاعت فى فترة وجيزة من عمرها، أن تشق طريقها فى ممرات الصعاب، وتتجاوز عقبات كثيرة مرت بها سيناء ومنها حالة الانفلات الأمنى، لتقدم لقرائها مادة صحفية اجمع خبراء المهنة أنها ترتقى لدرجة الاحتراف والموضوعية .

تقدير لمبادرة اليوم السابع

>وثمن "الجعيل" ما تقدمه "اليوم السابع" لإبراز وجه الصحف الإقليمية المنسى مقدما الشكر والتقدير خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع على هذه المبادرة، التى اعتبرها فريدة وجديدة من نوعها.

نمط صحفى جديد

>وأشار "اشرف خليل"، رئيس تحرير جريدة البادية اليوم إلى أن الغاية من إصدار الجريدة، تجاوز فكرة تقديم مادة صحفية نمطية إلى تقديم محتوى جديد من نوعه، يكشف إلى جانب تناول القضايا اليومية التى تهم القارئ إلى الكشف عن خفايا من حياة المجتمع السيناوى كعادات وتقاليد منسية، واستطلاعات عن مواقع سياحية وتاريخية وجغرافية لم يسبق النشر عنها.

وأضاف رئيس تحرير "البادية اليوم"، أن القارئ السيناوى بطعبه ذكى، وله تحفظ على كثير مما ينشر فى وسائل الإعلام ومن هنا التحدى حتى لا نفقد ثقته ونصل إلى ما يريده هو.

وقال "محمد سعيد"، المدير الإدارى للجريدة، إن كادر العمل فى الصحيفة قائم على مجموعتين من فرق العمل وهم المحررون الأساسوين ومحررون تحت التدريب وهم من هواة العمل الصحفى وطلبة كليات الإعلام، والجريدة تولى الفئة الاخيرة اهتمام خاص، حيث من أهم مبادئها تخريج صحفيين محترفين وبالفعل نجحت فى هذا حيث من بين من تدربوا بها الآن صحفيون معروفون من مراسلى كبرى الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعالمية بسيناء.

خدمة مجتمعية

>وتابع المدير الإدارى للجريدة: تقوم الجريدة بجانب عملها الصحفى فى تقديم خدمة مجتمعية وهى تنظيم دورات تدريبية للتدريب الصحفى والتصوير مجانا للراغبين من الصحفيين، وكذلك المتخصصين فى إدارات العلاقات العامة بالمديريات وطلبة كليات الإعلام.

ولم تنس الجريدة من يقدمون لها خدمات على مدار العام حيث تنظم فى كل عيد ميلاد سنوى لها احتفالية خلالها تكرم المحررين والمتدربين والكتاب والجهات الإعلانية الراعية، وهى احتفالية يحضرها كبار المسئولين إلى جانب الرموز القبلية والمجتمعية بسيناء.

اهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة

استطلاع معالم سيناء

تراث البدو وتقاليدهم

اهتمام بالشعر البدوى والمثقفين

فعاليات شرم الشيخ

إظهار مشاكل الرياضة المحلية

المحررون يثمنون مبادرة اليوم السابع

>وأوضح "سعيد زايد" رئيس قسم التحقيقات بالجريدة، أنها كانت ولا تزال من أولى الصحف المصرية المحلية التى اهتمت بذوى الاحتياجات الخاصة وأبرزت دورهم ورصدت معاناتهم، ونشرت مطالبهم واهتمت بإبراز دور المؤسسات والجمعيات القائمة على خدمتهم، كما نجحت فى الانفراد بكشف قضايا فساد واحتياجات للأهالى منها انتشار مافيا المخدرات بالعريش، وظاهرة الغش الجماعى فى كليات التعليم المفتوح بالعريش، وإغلاق المصالح الحكومية أبوابها بوسط سيناء، واحتياجات النازحين المنسية، وإغلاق الطرق أمام تصدير منتجات سيناء الزراعية.>وقال "محمود الشوربجى"، رئيس قسم الأبحاث والتراث، أنهم يقدموا على صفحات الجريدة كل عدد 3 موضوعات صحفية لمعالم ما بين أثرية وسياحية وطبيعية، خلالها يتم شرح متكامل لهذا المعلم أو الأثر وفقا للروايات التاريخية الرسمية وشهود العيان، ونجحت الجريدة أن تكتب عن مواقع لم يسبق أن وصل إليها باحثون وكتاب ومؤرخون وهى كفيلة فى حالة إصدارها فى كتاب أن تبرز جوانب خفية ومهمة من مشاهد منسية فى سيناء.>أضاف "حسن سلامة"، أقدم المحررين بالجريدة، ومسئول ملف التراث فى الجريدة، أن تقديمهم لتراث سيناء عبر صفحات الجريدة يبتعد عن النمطية إلى نشر المشهد كما هو فقد تمكنوا من الوصول إلى الصيادين فى أعماق بحيرة البردويل، ونقل تجاربهم وكذلك الصيادين فى أعماق البر ونقل طقوسهم فى انتظار الصيد من طيور مهاجرة وصقور، وكذلك رعاة الإبل وحياتهم النمطية، ووصلنا إلى ممتهنى الحرف التقليدية من صانعى أقفاص جريد النخل، وصانعى الفخار، والعادات والتقاليد اليومية الحاضرة والمنسية لبدو سيناء.>وقال الشاعر"عطالله الجداوى"، مسئول ملف الشعر البدوى فى الجريدة، إنه تنشر فى كل عدد صفحة خاصة بالشعر البدوى عبرها تنشر قصائد كبار الشعراء إلى جانب الهواة والقادمين على درب الشعر، والصفحة تعتبر حجر زاوية فى الحفاظ على أهم وجه ثقافى لأبناء قبائل سيناء وتهتم أيضا بنشر أخبار الشعراء البدو ولقاءات معهم وتغطية الفعاليات الشعرية، وتابع القاص "حسن غريب أحمد" مشرف صفحة الثقافة بجريدة البادية اليوم، أنه تنشر نصوص أدبية لصغار الأدباء وإضاءات على أعمال الكبار وحوارات مع المبدعين شهريا إلى جانب تحقيقات تبرز احتياجات أهالى سيناء الثقافية وأوجه القصور بقصور الثقافة المختلفة.>وقال "ياسر عامر" مسئول مكتب جريدة البادية اليوم فى مدينة شرم الشيخ، أنهم حريصون على إبراز وجه المدينة التى تعتبر حاضرة سيناء التى تنقل اسمها للعالم من خلال بيان ما بها من فعاليات وتحركات للمسئولين بحيادية، ووصلت الجريدة إلى بدو سيناء فى أعماق الوديان البعيدة المنسية وأبرزت حوارات مع المسئولين ورؤساء المدن، وتحقيقات كان أبرزها، زيادة حوادث الطرق بالمحافظة، وتكرر موت أطفال أثناء عبورهم بعض الطرق فى ذهابهم إلى مدارسهم، وتحدثنا مع بعض الأهالى وقدمنا مقترحات تم عرضها على مسئول الطرق بالمحافظة وهو مدير عام الطرق حيث كان من نائح هذا التقرير أنشاء كوبرى للمشاة بمدينة طور سيناء لأول مرة بالمحافظة، كما تم مخاطبة هيئة الطرق وتقديم بعض مقترحات كان من اثرها توسعة بعض الطرق وتهذيب بعض المنحنيات، ووضع العديد من أجهزة الرادار لمراقبة السرعة، ومخاطبة شركات السياحة بضرورة الالتزام بوضع محددات للسرعة بكل حافلة سياحية تجوب المحافظة.>وأكد "ناصر العزازى" رئيس قسم الرياضة بالجريدة، على دورهم فى تقديم الخبر والتغطية الرياضية المحلية وإبراز المواهب غير المعروفة وتشجيعها إلى جانب نقل الفعاليات الرياضية ومتابعتها وإظهار العقبات أمام الأندية ومراكز الشباب وتحدى الشباب الظروف وإقامة مهرجانات رياضية وألعاب فردية منوعة.>وبدوره عبر "جبريل فتيح" المحرر بالجريدة من مدينة نويبع بجنوب سيناء، باسمه واسم زملائه المحررين بالجريدة، عن سعادتهم بمبادرة اليوم لرعاية الصحف الإقليمية، وأن يتم نقل تجربتهم عبر أكبر موقع إخبارى، مشيرا إلى أنهم لمسوها كمحررين فى صحيفة البادية اليوم، وهى نادرة حيث قلما تجد من يدفع تلك الصحف الإقليمية إلى محاولة تطويرها ومحاولة تدعيمها، حيث إن الصحفى بالصحف الإقليمية هو فى موقعة فى درجة أولى صحافة قربا من الناس فهم من يقومون بزيارة المناطق والوديان، ونقل همومها، وإبراز مساحة له، لا تجد له مثيلا أو منافسا فى الصحف والمواقع الاخبارية.

من جانبهم قال كل من "محمد سعداوى"، "إبراهيم أبونار"، و"عمر محمد"، و"سمر زعرب" من المتدربين فى الجريدة، إنهم اختاروها لتنمية حبهم للعمل الصحفى، ومن خلالها أتيحت أمامهم الفرصة لنشر موضوعاتهم الصحفية والتدريب والعمل الميدانى المتنوع.



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لوجو صحيفة البادية اليوم الصادرة بسيناء



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عبدالله الجعيل ـ رئيس مجلس إدارة جريدة البادية اليوم



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عدد من المحررين بالجريدة



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محررون ومتدربون بالجريدة



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أثناء تدريبات على العمل الصحفى بمقر الجريدة



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تكريم محررين بالجريدة



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تكريم محررين بالجريدة



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تكريم كاتبة اكتشفتها الجريدة



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فعالية مجتمعية نظمتها الجريدة بمشاركة رموز سيناء الثقافية



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ناصر العزازى رئيس القسم الرياضى بجريدة البادية اليوم



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سعيد زايد رئيس قسم التحقيقات بجريدة البادية اليوم



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محمود الشوربجى رئيس قسم الأبحاث



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عطالله الجداوى مسئول ملف الشعر



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حسن غريب مسئول ملف الثقافة



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حسن سلامة مسئول ملف التراث



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ياسر عامر محرر الجريدة من مدينة شرم الشيخ



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جبريل فتيح محرر الجريدة من مدينة نويبع