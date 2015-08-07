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العدد الجديد لـ"الاختراق" بالإسكندرية: فتح باب الترشح للبرلمان فى سبتمبر

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الأخير من صحيفة "الاختراق" التى تصدر بمحافظة الإسكندرية.

ونشرت الصحيفة تحت عنوان "الرئيسى السيسى: لا تفريط فى أمن القومى" تصريحاتٍ الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، وأكدت الصحيفة فتح باب الترشح لمجلس النواب فى شهر سبتمبر المقبل.

وأبرزت الجريدة فى عددها الأخير حفل افتتاح قناة السويس الجديدة تحت عنوان "حفرنا وعبرنا" مؤكّدة أن افتتاح القناة الجديدة سيغير خريطة العالم، فضلا عن تقدم 41 ألف مواطن للعمل بمحور قناة السويس.

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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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