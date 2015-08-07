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بالصور.. حفل فني بالاستاد الرياضي بسوهاج بمناسبة افتتاح القناة الجديدة‎

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بالصور.. حفل فني بالاستاد الرياضي بسوهاج بمناسبة افتتاح القناة الجديدة‎ بالصور.. حفل فني بالاستاد الرياضي بسوهاج بمناسبة افتتاح القناة الجديدة‎

أقامت محافظة سوهاج، حفلًا فنيًا بالاستاد الرياضي، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، والقيادات الشعبية والتنفيذية، في إطار الاحتفالات التي تقام بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

قدمت فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج عدد من الفقرات الغنائية الوطنية بالإضافة الى مشاركة الفرق التابعة لمدارس مديرية التربية والتعليم.

وحضر الفنان سامح يسري، الذي قدم العديد من الاغانى الوطنية، وحضر الاحتفال جمهور غفير من اهالى سوهاج للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس.

ومن جانب آخر، احتشد عدد من المواطنين بميدان الثقافة، للاحتفال بهذه المناسبة وفى المدن والمراكز.

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