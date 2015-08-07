رسميا - تشيلسي يربط مورينيو حتى 2019

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن تمديد تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليكون على رأس الجهاز الفني للزرق حتى 2019.

وجاء الإعلان الرسمي عبر موقع تشيلسي مؤكدا أن مورينيو وقع على عقده الجديد لمدة أربع سنوات.

وتُوج تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو.

وعلق مورينيو بعد التجديد قائلا: "إذا كان النادي سعيد فأنا سعيد.. طبيعي جدا أن أوقع على عقد جديد لأنني أبحث عن الاستمرارية".

وأضاف "أتمنى مستقبل مبهر للفريق وللنادي وللجماهير".

وأكد مورينيو "عندما حضرت إلى هنا قبل عامين قلت أن هناك شعور مختلف من جانبي تجاه تشيلسي.. بالتأكيد لم يتغير شيء".

وتابع "هذا النادي هو الأقرب إلى قلبي وسعيد جدا بالاستمرار لفترة أطول".