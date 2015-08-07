سبورتنج لشبونة يوضح سبب فشل ضم بواتنج

(إفي): أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لسبورتنج لشبونة البرتغالي أن مشكلات بدنية يعاني منها الغاني الدولي كيفن برنس بواتنج حالت دون انضمامه إلى فريقه.

وقال جيسوس، في مقابلة تليفزيونية:"لدى سبورتنج جهاز طبي على أعلى مستوى في العالم، المشكلة ليست في مستوى اللاعب".

وكان النادي البرتغالي قد أعلن في وقت سابق تراجعه عن إتمام الصفقة لوجود خلافات في توزيع الحقوق الدعائية اللاعب.

وأشار جيسوس إلى وجود "تفاصيل كانت هامة بالنسبة للجهاز الطبي" دفعت النادي للتراجع عن إتمام الصفقة.

ولا يزال بواتنج بلا ناد بعد أن فسخ نادي شالكه الألماني تعاقده مع اللاعب، بينما تعاقد سبورتنج لشبونة مع البرازيلي برونو باوليستا، قادما من باهيا.

يشار إلى أن كيفن برنس (28 عاما) مشهور بكونه بطلا للكثير من المواقف المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، والتي كانت سببا في خلافات كثيرة له مع أنديته السابقة.