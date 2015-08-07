أسماء شهرة الانجليز – قطط وعصافير وغربان.. وأواني فخارية (3/4)

أيام قليلة وينطلق موسم 2015-2016 للدوري الانجليزي الممتاز.. بعد أيام ستبدأ أسماء "المدفعجية" و "الشياطين الحمر" وغيرها تغزو أسماع محبي ومتابعي الدوري الإنجليزي.. ولكل إسم من هذه الأسماء حكاية..

في التقرير التالي يستعرض معكم FilGoal.com حكايات وأسماء شهرة الأندية العشرين التي تتنافس على لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

في الجزء الأول استعرضنا أسماء شهرة أندية أرسنال، أستون فيلا، بورنموث، تشيلسي وكريستال بالاس (طالع التفاصيل).

وفي الجزء الثاني ألقينا الضوء على شهرة فرق إيفرتون، ليستر سيتي، ليفربول، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (طالع التفاصيل).

نيوكاسل يونايتد – الماجبايز

نسبة للون قميص نيوكاسل يونايتد الأبيض والأسود، أصبح الفريق يعرف بإسم "الماجبايز “The Magpies – وهو نوع من أنواع الطيور من فصيلة الغربان يتميز بلونيه الأبيض والأسود. بالمناسبة الترجمة العربية لإسم ”Magpie” هي "طائر العقعق".

نورويتش سيتي – الكناري

على عكس الاعتقاد السائد بأن إسم شهرة فريق نورويتش سيتي "الكناري –“The Canaries أتى من لون قميص الفريق الأصفر والأخضر، فالعكس هو الصحيح، فالفريق اشتهر بإسم الكناري أولاً ثم غير قمصانه من لونه الأول (الأزرق والأبيض) إلى الأصفر والأخضر ليتناسب مع إسم شهرته الجديد. مدرب الفريق في 1905 جون بومان كان السبب في تسمية "الكناري" حين قال لدى تعيينه مدرباً للفريق أنه يرغب في أن يكون فريقه سريعاً مثل طائر الكناري الذي ينتشر في مدينة نورويتش، ومع الوقت تحول "الكناري" لإسم شهرة الفريق ليقوم يتغيير لون القميص وكذلك شعار النادي ليحمل طائر كناري عليه.

ساوثامبتون – القديسين

شباب كنيسة "سانت ماري" هم من أسسوا نادي ساوثامبتون الذي كان يعرف في البداية بإسم الكنيسة.. ومع مرور الوقت أصبح الفريق يعرف بإسم "القديسين “Saints – نسبة إلى كنيسة سانت ماري، التي أطلق إسمها على ملعب الفريق أيضاً، ملعب سانت ماري.

ستوك سيتي – صانعو الفخار

ثاني أقدم نادي محترف في تاريخ كرة القدم ستوك سيتي يشتهر بإسم "صانعو الفخار “The Potters - نسبة لشهرة مدينة ستوك أون ترنت مقر الفريق بصناعة الفخار، وهو ما أصبح إسم شهرة الفريق منذ بدايته.

سندرلاند – القطط السوداء

منذ القرن الثامن عشر، تحمي مدينة سندرلاند من جهة نهر وير مجموعة من المدافع، التي يطلق عليها إسم "مدافع القطط السوداء" بسبب تصميمها الذي يشبه الخيال الذي تتركه القطط باللون الأسود. ومنذ تأسيسه عرف سندرلاند بإسم "القطط السوداء –“The Black Cats نسبة لهذه المدافع التي تحمي المدينة.