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مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بسوهاج‎

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مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بسوهاج‎ مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بسوهاج‎

 

أرشيفية

لقي مقاول مصرعه، بينما أُصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من ركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي السريع “الغربي”، دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة حسين عبده السيد 35 سنة مقاول – ويقيم دائرة مركز المنشاه السيارة رقم 6784 ملاكي جيزة علي الطريق [قادماً من القاهرة تجاه المنشاه] إختلت عجلة القيادة بيده بسبب السرعة الزائدة مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة رأفت كامل موسي 28 سنة مقاول وإصابة كلا من :- (قائد السيارة ،و مالك السيد حسين 57 سنة مقاول) بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج العام.

بسؤال نجل شقيق قائد السيارة علاء صفوت عبده 22 طالب أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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