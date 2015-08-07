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للسيطرة على العرق المفرط فى الصيف.. اهتم بالاستحمام واستخدم خل التفاح

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للسيطرة على العرق المفرط فى الصيف.. اهتم بالاستحمام واستخدم خل التفاح للسيطرة على العرق المفرط فى الصيف.. اهتم بالاستحمام واستخدم خل التفاح
التعرق المفرط تزداد حدته خلال فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة، وفيما يلى أهم النصائح للتغلب على التعرق المفرط، وفقاً للموقع الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية:
>خل التفاح هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية للتعرق المفرط، نظرا لخواصه المذهلة، يمكن أن يستخدم خل التفاح خارجيا للسيطرة على التعرق، وعندما يستخدم عن طريق الفم فإنه يساعد على تحقيق التوازن بين مستوى الرقم الهيدروجينى للجسم.

وللحصول على أفضل نتائج، نصح الخبراء بغسل المنطقة التى تعرق بكثرة باستخدام القطن المملوء بخل التفاح ويترك للصباح، وفى صباح اليوم التالى يأخذ الشخص "دش"، ثم يضع بعضا من بودرة التلك أو مزيل العرق.

وثمة خيار آخر هو مزيج من 2 ملعقة شاى وخل التفاح والعسل فى كوب من الماء المغلى ويتم شربه مرة واحدة يومياً على الريق لمكافحة التعرق.

• نصائح أخري
>1- شرب الكثير من الماء البارد على مدار اليوم للمساعدة فى تنظيم درجة حرارة الجسم.
>2- دش الاستحمام كل يوم أو استخدام الصابون المضاد للبكتيريا.
>3- عدم ارتداء الملابس المصنوعة من النايلون أو البوليستر التى من شأنها زيادة الرائحة الكريهة للعرق، وبدلا من ذلك، يفضل ارتداء الملابس الخفيفة، والأقمشة التى تتنفس مثل القطن والحرير.
>4- قبل وضع مزيل العرق أو المضاد للتعرق، يجب تجفيف الجسم تماماً.
>5- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل التى يمكن أن تزيد من كمية العرق المنتجة.
>6- الحد من التوتر، وهو من الأسباب الرئيسية للتعرق.
>7- استخدام الشامبو للشعر الجاف للسيطرة على تعرق فروة الرأس.
>8- تقليل التدخين وشرب الكحول والإفراط فى استهلاك الكافيين فهى تؤدى إلى زيادة التعرق.
>9- تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالماء النقى.
>10- تناول الأطعمة الغنية بالزنك أو تناول مكملات الزنك.
>11- تناول حفنة من العنب كل يوم للحفاظ على درجة حرارة الجسم باردة.

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