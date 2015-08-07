تعرف على فاعلية الخضراوات والفاكهة فى مكافحة الأمراض الخطيرة

الرياضة من أفضل الممارسات الصحية التى تواترت الأبحاث الطبية الحديثة على ذكر فوائدها الصحية، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز أبحاث سكريبس الأمريكى عن نتائج مثيرة للغاية بشأن السبب الذى يقف وراء الفوائد الصحية للأنشطة البدنية ودورها فى الحد نظريًا من خطر الوفاة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك غدة فى الجسم تعرف باسم الغدة الثيموسية أو الزعترية Thymus gland ، وهى توجد بالقرب من القلب، وفى الجزء المقابل له تمامًا، لافتة إلى أن تلك الغدة تقوم بتخليق جزء من خلايا تى المناعية "T-cells" والتى تساهم فى قتل البكتيريا والميكروبات ومكافحة الأمراض، ولكن للأسف تنكمش هذه الغدة كلما تقدمنا فى العمر، ولذا تضعف مناعتنا ونصبح أكثر عرضة للأمراض.

وأضافت الدراسة أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة داخل الخضروات والفواكه تساهم فى الحد من إصابة هذه الغدة بالشيخوخة، مؤكدة أن تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة يساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى ويجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الأمراض الخطيرة، وبالتالى تقل نظريًا فرص الوفاة المبكرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر أغسطس الجارى.