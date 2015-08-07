أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على فاعلية الخضراوات والفاكهة فى مكافحة الأمراض الخطيرة

Google+ Print
تعرف على فاعلية الخضراوات والفاكهة فى مكافحة الأمراض الخطيرة تعرف على فاعلية الخضراوات والفاكهة فى مكافحة الأمراض الخطيرة
الرياضة من أفضل الممارسات الصحية التى تواترت الأبحاث الطبية الحديثة على ذكر فوائدها الصحية، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز أبحاث سكريبس الأمريكى عن نتائج مثيرة للغاية بشأن السبب الذى يقف وراء الفوائد الصحية للأنشطة البدنية ودورها فى الحد نظريًا من خطر الوفاة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك غدة فى الجسم تعرف باسم الغدة الثيموسية أو الزعترية Thymus gland ، وهى توجد بالقرب من القلب، وفى الجزء المقابل له تمامًا، لافتة إلى أن تلك الغدة تقوم بتخليق جزء من خلايا تى المناعية "T-cells" والتى تساهم فى قتل البكتيريا والميكروبات ومكافحة الأمراض، ولكن للأسف تنكمش هذه الغدة كلما تقدمنا فى العمر، ولذا تضعف مناعتنا ونصبح أكثر عرضة للأمراض.

وأضافت الدراسة أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة داخل الخضروات والفواكه تساهم فى الحد من إصابة هذه الغدة بالشيخوخة، مؤكدة أن تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة يساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى ويجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الأمراض الخطيرة، وبالتالى تقل نظريًا فرص الوفاة المبكرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر أغسطس الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365