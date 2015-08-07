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6 حيل مجربة في تنظيف المنزل

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6 حيل مجربة في تنظيف المنزل 6 حيل مجربة في تنظيف المنزل

الجمعة 07-08-2015 18:09

تتعدّد الطرق التقليدية في تنظيف المنزل، وتستغرق وقتاً، وتعجز غالباً عن إعطاء النتيجة المضمونة والمرضية!
"سيدتي نت" يقدم لك 6 حيل سريعة لن تخطر ببالك تسهّل بعض أعباء تنظيف المنزل:

1. قومي بوضع قشر الليمون الحامض في وعاء، واتركي بعض الماء الدافئ ينساب عليه، من ثم افركي به الصنبور، ممّا يساعد على إزالة العالقة وتلميع المقابض بسهولة وإعطاء رائحة منعشة لحوض الغسل.
2. غطي رأس "الدش" بكيس بلاستيكي يحوي القليل من الخل الأبيض في داخله، واتركيه لليوم التالي ليعمل على القضاء على التكلسات، ومن ثم اشطفيه بالماء.
3. امزجي كوباً من الخل والماء وأضيفي إليهما ملعقتين كبيرتين من "كربونات الصوديوم"، وضعي الخليط في المقلاة على النار حتى الغليان للتخلّص من الحروق.
4. قومي ببشر حبة من البطاطس، للتخلص من بقايا الجبن العالقة بمبشرة الجبن، وذلك بفضل حمض "الأوكساليك" المتوفّر في البطاطس.
5. احرصي على تغطية الجزء السفلي من سلّة المهملات بالصحف القديمة لامتصاص التسريبات والروائح.
6. أضيفي ملعقتين صغيرتين من الأرز إلى كوب من الماء الفاتر، وضعي الخليط المذكور في الإناء المتسخ، وقومي بهزّه بقوة، من ثم اشطفيه بالماء مما يسهل عليك تنظيفه.

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سيدتي

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