أهالي الدقهلية للرئيس: «وعدت ووفيت»

سادت حالة من الفرحة بين أهالي محافظة الدقهلية بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وتداول الأهالي عبارات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مثل “تسلم ياريس”، “وعدت ووفيت”.

ونفذت محافظة الدقهلية، خطة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس فى 21 مركزًا ومدينة وحي بمشاركة كل فئات المجتمع.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة فى تصريحات خاصه لـ”ONA” أن المصريين قادرين على تحقيق المستحيل وصنع المعجزات اذا توفرت لهم القيادة والارادة والعزيمة لبناء المستقبل مستقبل مصر .

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات خاصة لـ “ONA” ان مشروع قناة السويس الجديده هو هدية مصر للعالم.

وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أن مشروع قناة السويس لا يقل أهمية عن بناء الأهرامات التي بنيت منذ آلاف السنين أو بناء السد العالي أو حفر قناة السويس الأولى، مشيرًا إلى أنه مشروع قومى التف حوله جميع طوائف وابناء الشعب المصرى.

فيما أكد سعد الفرماوى رئيس مجلس مدينة دكرنس فى تصريحات خاصه لـ “ONA” إن افتتاح قناة السويس الجديدة أثبت للعالم قوة إرادة الشعب المصري على مر العصور.

وقالت حنان عرفة، مسئولة العلاقات العامة بحي شرق المنصورة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وعد الشعب المصري بالانتهاء من حفر القناة في سنة ونفذ وعده.

ومن جانبه أكد إبراهيم عياد رئيس مجلس مدينة طلخا ان افتتاح محور قناة السويس الجديده هو مشروع من ضمن 1000 مشروع وعد بهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كتب: عمرو الحوتي