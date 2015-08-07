ابتكار «إكسير الشباب» يطيل عمر الإنسان الى 135 سنة

تمكن العلماء من ابتكار مستحضر طبي “إكسير الشباب” يطيل عمر الإنسان الى 135 سنة.

اختبر العلماء الاسبان الذين ابتكروا هذا المستحضر العجيب “إكسير الشباب” الذي يمكنه اطالة عمر الإنسان الى 135 سنة، على الفئران المخبرية، حيث تمكنوا من إطالة عمرها بنسبة 65 بالمائة.

عند اختبار هذا المستحضر المتكون من جزيئتين تحجب مفعول البروتين المسؤول عن تنظيم ولادة الخلايا الجذعية، لاحظ الباحثون تباطؤ شيخوخة الفئران.

يقول رئيس الفريق العلمي فيرناندو جارسيا، “نعتقد ان الفئران نموذج جيد لمقارنتها بالإنسان في هذا الموضوع، نظريا يمكن ان تصبح استنتاجاتنا الأساس في الاختبارات السريرية”.

تجدر الاشارة الى ان الاختبارات في البداية اجريت لعلاج عدد من الأمراض التي تظهر في الشيخوخة المبكرة، ولكن اتضح للباحثين ان للمستحضر مفعولا غير متوقع، حيث اتضح انه إضافة الى علاج المرض الناتج عن الشيخوخة المبكرة، فإنه يعيد الحيوية الشبابية الى خلايا الجسم.

حسب قول العلماء، سيتم اعداد “إكسير الشباب” لاختباره على الإنسان، ولأجل ذلك يجب اجراء بعض البحوث الإضافية التي تتركز على كيفية طرد البروتين المسؤول عن الشيخوخة من الجسم.