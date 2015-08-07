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ضبط 210 كيلو بانجو على طريق السويس ـ جنوب سيناء

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ضبط 210 كيلو بانجو على طريق السويس ـ جنوب سيناء ضبط 210 كيلو بانجو على طريق السويس ـ جنوب سيناء
تمكنت قوات الأمن اليوم من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، على طريق سيارة نقل بطريق السويس ـ جنوب سيناء.

تلقى مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد أو سيارة نقل بمنطقة خليج السويس بطريق جنوب سيناء، وعلى الفور تم إخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس، بالتنسيق مع القوات البحرية، حيث اشتبهت بإحدى السيارات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على قرابة 8 أجولة كبيرة بداخلها نبات البانجو يزن 210 كيلو، فتم التحفظ على المضبوطات والسيارة بإحدى المناطق العسكرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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