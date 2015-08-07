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أحلام تشترط الحصول على 250 ألف دولار للظهور على “lbc”

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أحلام تشترط الحصول على 250 ألف دولار للظهور على “lbc” أحلام تشترط الحصول على 250 ألف دولار للظهور على “lbc”

أحلام

كشفت مصادر مطلعة، أنّ الفنانة الاماراتية أحلام، طلبت مبلغ 250 ألف دولار مقابل الظهور لساعتين تقريبا، في برنامج “المتهم” الذي يقدمه الإعلاميين رودولف هلال ورجا نصر الدين، عبر المؤسسة اللبنانية للارسال “lbc”.

وأشارت المصادر، إلى أنّ ثمة مفاوضات حصلت؛ لكنها اصطدمت مع تلك الناحية المالية الضخمة التي لا يمكن لأي رعاية إعلانية في لبنان أن تغطيها لذلك تم إلغاء اللقاء التلفزيوني، واستضافة فنانين لن يشترطوا المال للظهور في البرنامج.

وتطارد آفة الإطلالات الفنية المدفوعة سلفًا، معظم شاشات التلفزة في الوطن العربي، خصوصا فيما يخص أهل الفن الذين اعتادوا على مبالغ مالية عالية جدًا ممكن أن يتم دفعها لهم مقابل إطلالة عبر هذا البرنامج أو ذاك ولاعتبارهم أن مثل تلك الاستضافات في مثابة حفلة يحصلون على أجرهم من خلالها، ما وضع محطات التلفزة العربية أمام عملية شاقة لا يمكن تطويقها إلا عبر الاعتماد على الفنانين من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة الذين ممكن أن يقبلوا أي شيء من أجل البروز.

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