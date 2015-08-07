بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: عبور 22 سفينة بمجرى قناة السويس الجديدة

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

-وفى ما يلى أبرز ما جاء فيها من عناوين..

-عبور 22 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة

-“الأرصاد”: طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 39 درجة

-الخارجية: الرهينة الكرواتى مختطف الشهر الماضى وجهود مكثفة لتحديد مكانه

-قمة مرتقبة بين السيسى وبوتين فى روسيا

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