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غوينيث بالترو تحارب السرطان

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الجمعة 07-08-2015 13:59

شاركت النجمة والممثلة العالمية Gwyneth Paltrow يوم الأحد الماضي في حفل خيري بولاية نيويورك الأمريكية، بهدف جمع التبرعات لصالح أبحاث مرض السرطان.
Paltrow البالغة من العمر 42 عاماً، التي انفصلت عن زوجها مؤخراً، دعت في كلمتها إلى ضرورة مكافحة ذلك المرض اللعين، ودعم المُصابين به، والمضي قدماً في الأبحاث والدراسات التي تجرى عنه.
وذكرت صحيفة People الأمريكية أن هذا الحدث، الذي يقام سنوياً، حضره العديد من النجوم إلى جانب Gwyneth، من بينهم مصمّمة الأزياء الشهيرة Rachel Zoe ومدرّب اللياقة Tracy Anderson والنجمة Lena Dunham.
يُذكر أنّ Gwyneth Paltrow وزوجها Chris Martin انفصلا في آذار 2014، ولديهما ولدان هما: Apple، وتبلغ من العمر 11 عاماً، وMoses ويبلغ من العمر 9 أعوام.

بالصور: غوينيث بالترو تكشف عن حبيبها الجديد
 

 

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