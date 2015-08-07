تصدّر النجم العالمي Robert Downey Jr المرتبة الأولى في قائمة مجلة Forbes الأمريكية الاقتصادية لأعلى الممثلين أجراً في العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت Forbes أنّ إيرادات نجم سلسلة أفلام Iron Man بلغت نحو 80 مليون دولار في الفترة الممتدة من يونيو عام 2014 حتى يونيو عام 2015.

ولأول مرة، ضمّت المجلة ممثلين لم يشاركوا في أفلام أمريكية، مثل المجم Jackie Chan البالغ من العمر 61 عاماً، الذي حلّ في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت حوالي 50 مليون دولار.

وحجز نجوم الهند هذا العام مكانتهم في القائمة بحلول Amitabh Bachchan وSalman khan في المرتبة السابعة بإيرادات بلغت 33.5 مليون دولار لكلّ منهما، بينما احتلّ Akshay Kumar المرتبة التاسعة بإيرادات بلغت 32.5 مليون دولار.

كما حلّ ضمن العشرة الأوائل في القائمة Vin Diesel وBradley Cooper وAdam Sandler وTom Cruise.

روبرت داوني يتصدر لائحة الممثلين الأعلى أجراً في العالم

