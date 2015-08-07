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الشائعات تطارد ماجدة الرومي إلى القاهرة

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الشائعات تطارد ماجدة الرومي إلى القاهرة الشائعات تطارد ماجدة الرومي إلى القاهرة

الجمعة 07-08-2015 15:48

انتشرت أخبار تناقلتها وسائل الإعلام عن أنّ النجمة القديرة ماجدة الرومي سوف تحيي حفلاً في بورتو مارينا في ، وأن الحفل تأجل إلى أكتوبر المقبل بدلاً من أغسطس الجاري، وسيكون من تنظيم المتعهد وليد منصور.
منصور ردّ على الأخبار المشاعة، مؤكداً أن لا أساس لها من الصحّة، وأنه لم يتعاقد على أي حفل مع السيدة ماجدة الرومي.
بدروه ردّ عوض الرومي شقيق ماجدة ومدير أعمالها على هذه الشائعات، نافياً أن يكون قد تعاقد على أي حفل للسيدة ماجدة، مستغرباً ما حكي عن وضعه شروطاً تعجيزية لإقامة الحفل.
يذكر أن آخر حفل أحيته ماجدة الرومي في مصر كان في مكتبة الإسكندرية في مارس من العام الماضي.

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سيدتي

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