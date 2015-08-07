بالصور: جينيفر أنيستون وجاستين ثيروكس إلى شهر العسل

استطاعت عدسات الباباراتزي التقاط صور للنجمة العالمية Jennifer Aniston لحظة توجّهها مع زوجها النجم Justin Theroux لقضاء شهر العسل.

وقد شوهد الثنائي يستقلان طائرة خاصّة بعد انتهاء مراسم زفافهما السري التي أقيمت داخل قصرهما الفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ وجهة شهر العسل ستكون إلى جزيرة في جنوب Bora Bora الفرنسية، التي كانا قد احتفلا فيها سابقاً بمرور عامين على خطوبتهما.

كما من المتوقّع أن يجمعهما شهر العسل مع بعض الأصدقاء بدل أن يقتصر على وجودهما سويّاً فقط.

يُشار إلى أن Jennifer تزوّجت حبيبها الممثل الأمريكي Justin Theroux في حفل زفاف سريّ، بمشاركة حوالي 70 شخصاً من الأهل والأقارب، بينما غاب النجوم حتى المقربين. وحتى الساعة لم يدل أحد الطرفين بأيّ تصريح علني حول هذه الخطوة المفاجئة.

يذكر أن النجمة العالمية Jennifer Aniston دعت الأهل والأصحاب إلى حفلة عيد Justin الذي يصادف في 10 أغسطس، ليتفاجأ الجميع بإتمام مراسم الزفاف.

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