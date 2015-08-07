أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: جينيفر أنيستون وجاستين ثيروكس إلى شهر العسل

Google+ Print

الجمعة 07-08-2015 17:57

استطاعت عدسات الباباراتزي التقاط صور للنجمة العالمية Jennifer Aniston لحظة توجّهها مع زوجها النجم Justin Theroux لقضاء شهر العسل.
وقد شوهد الثنائي يستقلان طائرة خاصّة بعد انتهاء مراسم زفافهما السري التي أقيمت داخل قصرهما الفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ وجهة شهر العسل ستكون إلى جزيرة في جنوب Bora Bora الفرنسية، التي كانا قد احتفلا فيها سابقاً بمرور عامين على خطوبتهما.
كما من المتوقّع أن يجمعهما شهر العسل مع بعض الأصدقاء بدل أن يقتصر على وجودهما سويّاً فقط.
يُشار إلى أن Jennifer تزوّجت حبيبها الممثل الأمريكي Justin Theroux في حفل زفاف سريّ، بمشاركة حوالي 70 شخصاً من الأهل والأقارب، بينما غاب النجوم حتى المقربين. وحتى الساعة لم يدل أحد الطرفين بأيّ تصريح علني حول هذه الخطوة المفاجئة.
يذكر أن النجمة العالمية Jennifer Aniston دعت الأهل والأصحاب إلى حفلة عيد Justin الذي يصادف في 10 أغسطس، ليتفاجأ الجميع بإتمام مراسم الزفاف.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي