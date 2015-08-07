زارت دبي للمرة الأولى وقدمت حفلاً ضمن «مشاهير صيف دبي» لورا مارانو تسبب ازدحاماً شديداً في «ابن بطوطة» مول

تسببت نجمة هوليوود العالمية الشهيرة لورا مورانو بازدحام شديد في مركز «ابن بطوطة» مول التجاري، خلال إحيائها حفلاً غنائياً عصر أمس، ضمن فعالية "مشاهير مفاجآت صيف دبي"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي هي إحدى مؤسّسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، حيث تجمّع حول خشبة المسرح الذي تمّ تأسيسه في "ساحة الصين" بالمركز التجاري حشد غفير من جمهور ومحبي وعشاق الفنانة العالمية، خصوصاً من فئة الأطفال والشباب، الذين رفعوا لافتات تحمل اسمها وصورها قبل ظهورها على خشبة المسرح.

بدأ الجمهور يتوافد إلى مسرح ساحة الصين في ابن بطوطة مول، منذ الساعة الرابعة تقريباً، بانتظار ظهور نجمتهم المحبّبة لورا مورانو، التي كان مقرّراً ظهورها عند الساعة الخامسة والنصف. وأثناء هذه الفترة، وضمن برنامج مشاهير "مفاجآت صيف دبي" لهذا الموسم، نظّم المسؤولون مسابقة سريعة لاكتشاف المواهب بعنوان Talent Extravaganza، التي شارك فيها العديد من المواهب الصغيرة، فقدّموا استعراضات تنوّعت بين الرقص والغناء وفن البالية، وسط حماس شديد من الجمهور، الذي اندهش كثيراً بوجود بعض الأصوات الغنائية المتميّزة بين المتسابقين.

وبمجرد ظهورها، أثناء صعودها سلالم خشبة المسرح، استقبلها الحضور بالتصفيق الحارّ، وظلّوا ينادون باسمها «لورا.. لورا».. فأحبّت قبل بدء فقرتها أن تردّ لهم هذا الترحيب، فقالت: "شكراً لكم على هذا الاستقبال الحافل، وعلى هذه اللافتات الرائعة التي أشاهدها أمامي، فأنا أحبّكم جداً، وأحبّ دبي التي أزورها للمرة الأولى، واستمتعت بكلّ شيء فيها، والتي سمعت عنها أنها عالمية، وأنا بالفعل وجدتها كذلك، كما سعدت كثيراً لمشاركتي في هذه الفعالية التابعة لمهرجان «صيف دبي»، وتشرفت أيضاً بوجودي وحضوري أمامكم اليوم، وأعدكم بأن أقدم كل ما تريدونه في هذا الحفل بمشاركة صديقتي عازفة الجيتار، لكن الأهم من هذا أن تتفاعلوا معي وتعيشوا أجواءً من الفرح والمرح والسعادة".

ووسط حضور المئات من عشاقها من كافة أنحاء دول العالم، قدّمت نجمة أفلام ديزني المشهورة مجموعة من أغنياتها المعروفة التي قدمتها سابقاً في أفلام ديزني وحققت نجاحاً كبيراً، على مدار ساعة تقريباً، حيث استمتع الأطفال والشباب ببعض الأغنيات التي أدّتها على آلة البيانو، والتي قدّمت في أفلام ديزني العالمية، من بينها "فيندنج نيمو" و"آيس إيدج" و«فروزن»، كما تفاعل معها الحضور بشكل كبير وأخذ يردّد معها كلمات أغنياتها التي اشتهرت بها، منها: “ME and You” و"Im Finally Me”.

وبعد نهاية الاحتفال، أتيح للجمهور مقابلة لورا على مدار ساعة كاملة، وبكلّ تواضع ورحابة صدر، استقبلت بطلة مسلسل ديزني الشهير "أوستن وآلي" الـ «فانز» الخاصّين بها، الذين انتظروا قدومها بفارغ الصبر ليحظوا بفرصة لقائها والتقاط الصور التذكارية معها من جميع الفئات العمرية، خصوصاً فئة الأطفال، وأخذت تداعبهم بمرح أثناء التقاط الصور الـ"سيلفي".

يذكر أن استضافة النجمة لورا مارانو في دبي أتت كإضافة جديدة ومميّزة لفعاليات حدث "مفاجآت صيف دبي" في هذا الموسم، لا سيما أنّها المرة الأولى التي تقدّم فيها حفلاً حصرياً في الشرق الأوسط. وقد أعدّت المؤسسة لها برنامجاً حافلاً يتضمّن زيارة المعالم السياحية الرئيسية في دبي، وزيارة "عالم مدهش”.