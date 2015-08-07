بالفيديو: معجب يُرعب تايلور سويفت

تعرّضت النجمة العالمية Taylor Swift أثناء حفلها الغنائي في إيدمونتون/ كندا إلى موقف غريب أرعبها.

وفي التفاصيل أنّ النجمة البالغة من العمر 25 عاماً كانت تغني Bad Blood، حين قام أحدهم بالإمساك برجلها، ما فاجأها وأشعرها بالرعب، إلا أنها أكملت غناءها بطريقة محترفة .

يذكر أن هذا الاحتفال كان ضمن جولة Taylor Swift العالمية التي تحمل اسم 1989 .

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