اشتعال النيران فى شقة سكنية بالوراق

اشتعلت النيران فى شقة سكنية بشارع التل بمنطقة الوراق وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان لمنع خطر امتداد النيران إلى باقى العقارات المجاورة والطوابق السكنية بذات العقار.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بشقة سكنية بمنطقة الوراق وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق.

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