النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب انقلاب عربتين بقطار الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، برئاسة المستشار وليد القاضى، اليوم الجمعة، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة انقلاب عربتين من قطار بضائع محمل بالمواد البترولية، أثناء خروجه من الورش متجهًا إلى أسوان، بمنطقة الشرابية، لبيان أسبابه وحصر التلفيات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد لفحص القطار، وكذلك معاينة قضبان السكة الحديد.

وقال مصدر بالنيابة إن المعاينة المبدئية تفيد بأن القطار المذكور يحمل 25 صهريجا محملا بالمواد البترولية، وأثناء خروجه من الورش سقطت عربتان منه من على القضبان، مما أدى إلى انسكاب المواد البترولية على شريط السكة الحديد.

ويشار إلى أنه خرجت، مساء اليوم، عربتان من تشكيل قطار مواد بترولية كان قادما من القاهرة متجها إلى أسوان، أثناء سيره بمنطقة الشرابية فى القاهرة، وانقلاب العربتين ووجود بعض التلفيات، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الواقعة، لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة القطارات، كما انتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.