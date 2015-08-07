محامى نهى العمروسى: إحالة موكلتى للجنايات فى اتهامها بتعاطى مخدرات داخل جاليرى

قال المستشار عاصم قنديل، محامى الفنانة نهى العمروسى، إن جهات التحقيق حددت 12 سبتمر المقبل لأولى جلسات محاكمة موكلته و3 آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تعاطى وحيازة مخدرات داخل جاليرى بالزمالك.

وتعود أحداث الواقعة للعام الماضى عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانة "نهى العمروسى"، خلال الحملة التى قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود "جاليرى" مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن صاحب جاليرى الزمالك يتخذ من المحل ستارا لترويج المواد المخدرة، وأمرت النيابة وقتها بإجراء كشف المخدرات على الفنانة نهى العمروسى، وتبين سلبية التحليل عقب عرضها على الطب الشرعى.