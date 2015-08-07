إخماد حريق بكابل كهرباء فى حدائق الأهرام

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق بمحول كهرباء بالبوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام، نتيجة لزيادة الأحمال أدى إلى حدوث ماس كهربى بالمكان، وتم السيطرة عليه.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسماع دوى انفجار فى المنطقة.

وعلى الفور تحركت إحدى السيارات وتبين أن الصوت ناتج عن انفجار كابل كهربائى فى إحدى الكابينات وحريق وتم إخماده على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.