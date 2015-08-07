مكرم محمد أحمد: مشروع قناة السويس الجديدة أعاد الثقة للمصريين من جديد

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، إن احتفالات المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة حدث لم يتكرر من قبل.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، “مشروع قناة السويس الجديدة أعاد الثقة للمصريين من جديد”.

وتابع: إن حجم الحفر في القناة الجديدة ضعف حجم الحفر بالقناة القديمة.

وأوضح مكرم محمد أحمد أن مصر استطاعت أن تحقق الإنجاز رغم الحرب الشرسة على الإرهاب.

وأشار إلى أن الكاتب الراحل جمال حمدان حذر من الفراغ ابتداء من شرق القناة وباقي سيناء وتركها غير معمورة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على استمرار الاهتمام بتعمير منطق سيناء.

وقال إن مشروع قناة السويس الجديدة رسالة تحذيرية للمشككين في إرادة المصريين.

وأوضح مكرم محمد أحمد قائلا: أشك في قدرة الحكومة الحالية في تنفيذ مشروعات محور قناة السويس الجديدة .

وقال إن مشروع قناة السويس الجديدة سيمفونية عمل بين القوات المسلحة والشعب المصري.