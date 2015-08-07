نبيل زكي يجب البدء في تنفيذ مشروعات محور تنمية قناة السويس برؤوس أموال المصرية

قال الكاتب نبيل زكي والخبير في الشؤون السياسية، إن مشهد مرور الحافلتين خلال خطاب الرئيس السيسي من المشاهد التي أعجبتني أمس.. مشيرا إلى أن اختيار شعار مفتاح الحياة يدل على وحدة التاريخ المصري.

> وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن إشارة الرئيس السيسي إلى مقتطفات من العالم الراحل د. جمال حمدان والمثقفين في خطابه يدل على وعيه بأهمية الثقافة للنهوض بالدولة.

> وقال إن الحلم الثاني عقب افتتاح القناة الجديدة، هو مشروع تنمية محور القناة.

> وأوضح أنه يجب على المصريين التحلي بروح قناة السويس الجديدة خلال الفترة القادمة.. مضيفا أن البيروقراطية في مصر زادت خلال الفترة الحالية أكثر من العام الماضي.

> وقال إنه يجب البدء في تنفيذ مشروعات محور تنمية قناة السويس برؤوس أموال المصرية