تكثيف مغادرة ضيوف حفل افتتاح القناة الجديدة خلال يومين

توالى، منذ صباح اليوم الجمعة، عدد من الوفود الرسمية والشعبية والإعلامية لمطار القاهرة، وذلك عقب حضورهم حفل افتتاح قناة السويس، حيث غادر الوفد الرسمي الهولندي والفلسطيني والكونغولي والبلجيكي والموريتاني والكوري واليمني و الروسي والأردني والتوجولي ووفد دولة النيجر.

وغادر وفد الشركة المنظمة وقوامه 130 شخصًا على رحلة مصر للطيران المتجهة الى باريس، كما غادرت وفود إعلامية إلى كل من الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة.

وصرح الطيار حسام كمال وزير الطيران، أن الوزارة بجميع شركاتها وأجهزتها على أتم الاستعداد لمرحلة سفر الضيوف للتأكيد على قدرة مصر والمصريين على تنظيم الأحداث الهامة ، حيث تم تخصيص مسارات محددة لضيوف مصر سواء بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة كما تقوم فرق العلاقات العامة بإنهاء اجراءات سفر الضيوف من الكاونترات المخصصة لذلك بصالات المطار أثناء انتظار الركاب باستراحات الخدمة المميزة.

يستمر تكثيف مغادرة الوفود طوال يوم باكر السبت، وتنتهي مغادرة معظم الوفود بعد باكر الأحد.