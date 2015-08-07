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الصحة السعودية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة

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الصحة السعودية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة الصحة السعودية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة
أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت حالة.

وذكرت، فى بيان أصدرته، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس بالرياض ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1068 حالة توفى منهم 471 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن حالة قد تماثلت للشفاء بالرياض ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 585 حالة فيما تبقى 11 حالة تحت العلاج.
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