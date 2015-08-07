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تعيين فيليب لازارينى نائبا للمنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان

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تعيين فيليب لازارينى نائبا للمنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان تعيين فيليب لازارينى نائبا للمنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تولى فيليب لازارينى منصب نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان.

وذكر بيان صادر عن مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان سيجريد كاج، اليوم، أن لازارينى سيتولى أيضا مهام المنسق المقيم والمنسق الإنسانى للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى لبنان، مضيفا أن لازارينى التقى اليوم بوزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، لتقديم أوراق اعتماده.

ويعد لازارينى خبرة عريقة فى مجال التنسيق والمساعدات الدولية على درجات رفيعة المستوى، وذلك من خلال مهمته الأخيرة فى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى الصومال بصفة نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم والإنسانى.

كما شغل عددا من المناصب العليا فى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى المقر العام، ووظائف ميدانية فى العراق وأنجولا والصومال والأراضى الفلسطينية المحتلة، وسوف يتسلم مهامه فى لبنان خلفا للسيد روس مونتين.
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