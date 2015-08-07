الجيش الجزائرى يعتقل 5 مسلحين ويضبط أسلحة على الحدود مع موريتانيا

أفاد تقرير إخبارى بأن قوات الجيش الجزائرى المرابطة بالحدود الجزائرية الموريتانية أحبطت فجر اليوم الجمعة محاولة تهريب كمية كبيرة من السلاح واعتقلت خمسة مسلحين على صلة بجماعة إرهابية تنشط بإقليم ولاية عين الدفلى التى تقع على مسافة 160 كيلومترا غرب البلاد.

وذكرت صحيفة " الخبر" فى موقعها الالكترونى نقلا عن مصدر مطلع بقيادة الناحية العسكرية الثالثة، أن الجماعة الإرهابية تتكون من ثلاثة جزائريين واثنين من موريتانيا تربطهم صلة بجماعة إرهابية تنشط بإقليم ولاية عين الدفلى التى شهدت فى يوم 17 الشهر الماضى مقتل تسعة عسكريين فى هجوم تبناه تنظيم القاعدة.

وأوضح نفس المصدر أن العملية جرت فى إقليم حاسى خبى بمنطقة الناهى على بعد 350 كيلومترا جنوب ولايــة تندوف وباتجاه موريتانيا، عندما تمكنت قوات الجيش من رصد تحركات مشبوهة لجماعة مسلحة تنشط بإقليم منطقة تندوف، حيث تم إخطار قوات الدفاع الجوى عن الإقليم التى استعانت بعناصر من قوات مكافحة الإرهاب.

وأشار ذات المصدر الى أن عملية المطاردة تمت فى صحراء شنانش، حيث تم التحفظ بعدها على سيارتى دفع رباعي، وضبط 19 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية قدرت بحوالى 3450 رصاصة ورشاشات من الصنف الثقيل و13 قذيفة من نوع أر بى جى روسية الصنع.

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