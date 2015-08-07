توقيف عشرة آلاف شخص على صلة بقضايا مخدرات فى الجزائر

أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 اكثر من عشرة آلاف شخص على علاقة بقضايا مخدرات، وفق ما أعلن المكتب الوطنى لمكافحة المخدرات الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تقرير لجهاز مكافحة المخدرات أن أجهزة الأمن اوقفت 10653 شخصا بينهم 46 أجنبيا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجارى فى قضايا على صلة بالمخدرات والحبوب المخدرة.

ولم يوضح التقرير عدد الاشخاص الملاحقين قضائيا فى الجزائر حيث تتصدى السلطات للاتجار بالمخدرات بشدة، وبحسب التقرير فقد تم خلال الفترة ذاتها حجز 55 طنا من القنب الهندى نحو 65 بالمئة منها فى المنطقة الغربية للبلاد المحاذية للمغرب.

وكثيرا ما تتهم صحف جزائرية المغرب بالسعى لاغراق الجزائر بالقنب الهندى الذى ينتجه، فى المقابل تتهم صحف مغربية الجزائر بالسعى الى تشجيع الاتجار بالحبوب المخدرة فى المملكة.

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