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وزير الطيران: تكثيف مغادرة ضيوف مصر غدا وانتهاء معظمها الأحد

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وزير الطيران: تكثيف مغادرة ضيوف مصر غدا وانتهاء معظمها الأحد وزير الطيران: تكثيف مغادرة ضيوف مصر غدا وانتهاء معظمها الأحد
أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران، أن الوزارة بجميع شركاتها وأجهزتها على أتم الاستعداد لمرحلة سفر الضيوف التى شاركت فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك للتأكيد على قدرة والمصريين على تنظيم الأحداث الهامة، حيث تم تخصيص مسارات محددة لضيوف مصر سواء بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، كما تقوم فرق العلاقات العامة بإنهاء اجراءات سفر الضيوف من الكاونترات المخصصة لذلك بصالات المطار أثناء انتظار الركاب باستراحات الخدمة المميزة.

وأضاف وزير الطيران "توالى اليوم الجمعة عدد من الوفود الرسمية والشعبية والإعلامية لمطار القاهرة، وذلك عقب حضورهم حفل افتتاح قناة السويس، حيث غادر الوفد الرسمى الهولندى والفلسطينى والكونغولى والبلجيكى والموريتانى والكورى واليمنى والروسى والأردنى والتوجولى ووفد دولة النيجر.

كما غادر وفد الشركة المنظمة وقوامه 130 فردًا على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس وأيضا وفود إعلامية إلى كل من الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وإيطاليا ولبنان.

وتابع وزير الطيران أن سوف يستمر تكثيف مغادرة الوفود غدا السبت، وتنتهى مغادرة معظم الوفود بعد غد الأحد.

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مصر 365

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