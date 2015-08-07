احذر.. كثرة استخدام طفلك لأجهزة المحمول تعرضه للإصابة بأورام المخ

أصبح من الملاحظ مؤخرًا زيادة نسبة إصابة الأطفال بأورام المخ نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، فمنها ما يتعلق بأسباب وراثية، والبعض الآخر نتيجة الاستخدام الخاطئ للأطفال لتقنيات التكنولوجيا الحديثة.

حول ذلك، قالت الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن بعض الأطفال يصابون بأورام بالمخ نتيجة عدة أسباب وعوامل منها استخدام الأطفال لهواتف المحمول "الموبيل" لفترات طويلة مما يساهم بنسبة كبيرة فى إصابته بأورام بالمخ خاصة إذا كان لديه استعداد وراثى.

>واستكملت د.نهى قائلة "يلعب وجود استعداد وراثى للطفل للإصابة بأورام بالمخ دورا كبيرا فى زيادة فرص الإصابة، وعند تعرض الحامل لبعض لموجات الكهرباء المغناطسية والموجودة فى أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة أو تناول بعض الأدوية".

وتابعت د.نهى قائلة "أحيانا تختلف إصابة الأطفال بأورام المخ عن البالغين من حيث مرحلة المرض، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع الأطفال".

لذلك نصحت د.نهى قائلة "يجب على الأمهات نهى أطفالهن عن استخدام أجهزة الهواتف المحمولة لفترات طويلة، كما أنه لا يوجد مانع من استعمالها أثناء فترة الحمل لكن مع مراعاة عدم الإفراط فى استخدامها".