6 حيل لإطعام طفلك طعامًا صحيًا

أرسلت قارئة طفلها يبلغ من العمر 5 أعوام، ويتجنب تناول بعض الأطعمة المهمة التى يحتاجها جسمه فى مرحلة البناء، وتريد بعض النصائح والبدائل التى يمكن أن تقدمها له.

وفى هذا السياق أجابت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مقدمة بعض النصائح المهمة لصحة الطفل، وبعض الحيل التى يمكن للأم تقديم الطعام بها لطفلها، وهى:

>1- ينصح بتناول كوب من الماء عند الاستيقاظ، لأن هذه الحيلة تساعد على تنشيط المعدة والحد من حصول مشاكل بها.

>2- بعد مرور نصف ساعة يمكنك تناوله كوبًا من الحليب الدافئ المضاف له ملعقة من "العسل الأبيض" النحل.

>3- وجبة الإفطار يجب أن تكون غنية بكل العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الطفل لبناء جسمه، كالبيض أو الجبن أو الفول + نصف رغيف من الخبز البلدى.

>4- عند جلوسه لمشاهدة التليفزيون يمكنك وضع طبق ملىء بالفواكه المشكلة أمامه، فهذه الحيلة تجعله يتناول المزيد من الفواكه المفيدة لجسمه، كما يمكنك اتباع هذه الحيلة مع الخضراوات أيضًا.

>5- فى وجبة الغداء، عليك إعطائه نسبة عالية من البروتين كالأسماك أو الدجاج أو اللحم الأحمر + المادة النشوية أى الأرز أو المكرونة أو الخبز + طبق السلطة الخضراء.

>6- وفى وجبة العشاء يجب أن يعتاد أنها خفيفة أى كوب من الحليب + ساندويتش من الجبن + ثمرة من الفاكهة.