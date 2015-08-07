3 فوائد للخيار.. أهمها علاج حروق الشمس

تقى الفواكه والخضروات من الأضرار الصحية المتنوعة، وقد أوضحت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المتزايد من الأغذية النباتية مثل الخيار يقلل من خطر السمنة، السكرى، أمراض القلب والوفيات مع التمتع ببشرة صحية، وزيادة الطاقة، وانخفاض الوزن بشكل عام.

كما يمكن تناول الخيار فى العديد من الصور سواء كان طازجاً أو فى صورة مخلل، ويشتهر بين النساء لقدرته على ترطيب الوجه والعناية بالجمال ويقلل من انتفاخ العينين.

وهناك بعض الفوائد الصحية المحتملة من تناول الخيار، وفقا لما ورد مؤخراً بصحيفة "ميديكال نيوز توداى" والتى تشمل:

1- الترطيب

2- الجلد

3- صحة العظام

>يتكون معظمه من الماء، حيث إن 95% منه ماء، والخيار هو الغذاء المثالى خلال أشهر الصيف الحارة لمنع الجفاف، وإضافة الخيار إلى الماء هو وسيلة رائعة لزيادة استهلاك المياه أيضاً.>عندما يستخدم موضعيا، فالخيار له تأثير مهدئ وقادر على التبريد، كما أنه يقلل التورم والاحمرار والالتهاب، ويمكن وضع شرائح الخيار على العينين لتقليل الانتفاخ فى الصباح أو وضعها على الجلد لتخفيف وعلاج حروق الشمس.>انخفاض فيتامين K يرتبط مع زيادة نسب الإصابة بكسور العظام، لذلك يمكن تحقيق الاستهلاك الكافى لفيتامين K عن طريق تناول كمية مناسبة من الفواكه والخضروات، حيث إن كوب واحد من الخيار يوفر 11٪ من احتياجاتك اليومية لفيتامين K، كما أنه مهم لتحسين امتصاص الكالسيوم الضرورى لصحة العظام.