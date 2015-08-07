السكة الحديد: حركة القطارات لم تتأثر بانقلاب قطار "البترول" بالشرابية
أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد أن حركة القطارات لم تتأثر بحادث خروج قطار المواد البترولية بالشرابية أثناء خروجه من ورش الفرز.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الحادث داخل الورش وبعيد عن مسار القطارات على الخط الطوالى، ولم يسفر عن أى إصابات.
>السولار يغطى شريط السكة الحديد بالشرابية بعد انقلاب قطار المواد البترولية
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وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الحادث داخل الورش وبعيد عن مسار القطارات على الخط الطوالى، ولم يسفر عن أى إصابات.
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>السولار يغطى شريط السكة الحديد بالشرابية بعد انقلاب قطار المواد البترولية
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