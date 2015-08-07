السكة الحديد: حركة القطارات لم تتأثر بانقلاب قطار "البترول" بالشرابية

أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد أن حركة القطارات لم تتأثر بحادث خروج قطار المواد البترولية بالشرابية أثناء خروجه من ورش الفرز.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الحادث داخل الورش وبعيد عن مسار القطارات على الخط الطوالى، ولم يسفر عن أى إصابات.

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السولار يغطى شريط السكة الحديد بالشرابية بعد انقلاب قطار المواد البترولية

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