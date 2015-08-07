انتشال جثة طفل من ضحايا مركب الوراق أمام بوابات القناطر الخيرية

قال اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة إنه تم انتشال جثة لأحد ضحايا مركب الوراق بمياة النيل أمام بوابات القناطر الخيرية، وهى لطفل فى الثامنة من عمره ويدعى عثمان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتسليمها إلى ذويه.

وأوضح الشلقانى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن فرق الإنقاذ مستمرة فى عملها لحين انتشال آخر جثة من الضحايا المتبقين، وأن عمليات البحث مستمرة وأن هناك تنسيقا بين الحماية المدينة فى محافظتى القاهرة وبنى سويف والقليوبية، للبحث عن آخر جثة، والتى قد تكون جرفها التيار المائى مثل الجثة التى عثر عليها عصر اليوم.

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