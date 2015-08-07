"اليوم السابع": تعديل وزارى خلال أيام

تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا السبت، تحت عنوان "تعديل وزارى خلال أيام"، توقّعات مصادر حكومية أن تبدأ الأجهزة المعنية مشاورات التعديل الوزارى المرتقب خلال الأيام المقبلة.

وطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة بتقارير تتضمن خطة كل وزارة، وإنجاز المشروعات الجارى تنفيذها أو التى توقفت، فيما تجهز الأجهزة الرقابية ملفات تقييم الأداء.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدًا..

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عدد اليوم السابع الصادر غدًا