"اليوم السابع": تعديل وزارى خلال أيام

تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا السبت، تحت عنوان "تعديل وزارى خلال أيام"، توقّعات مصادر حكومية أن تبدأ الأجهزة المعنية مشاورات التعديل الوزارى المرتقب خلال الأيام المقبلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة بتقارير تتضمن خطة كل وزارة، وإنجاز المشروعات الجارى تنفيذها أو التى توقفت، فيما تجهز الأجهزة الرقابية ملفات تقييم الأداء.
وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدًا..
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* الزواج السياحى.. أخطر قصص شباب مصرى وقعوا ضحية الزواج من أجنبيات على الشواطئ
>
>* محمد صلاح حديث الصباح والمساء فى روما.. والنادى الإيطالى ينتظر غزو المصريين لصفحته
* من "القاعدة" إلى "داعش".. السحر الأمريكى ينقلب على صانعه.. "بن لادن" حصل على 6 مليارات من الـ"سى آى إيه" قبل ضرب برجى مركز التجارة العالمى
>
>* وفاة حالة جديدة بضمور فى المخ بسبب "محلول جفاف" بنى سويف.. واحتجاز 3 أطفال آخرين مصابين بتشنجات فى مستشفى ببا المركزى
* الأهلى فى مهمة الهروب من الأزمات أمام النجم الساحلى.. مبروك يعول على إصرار لاعبيه.. و"جوهرة الساحر" يبحث عن الصدارة
>
>* الصيادون العائدون من السودان: الرئيس البشير أهدانا "100 جلابية" وذبح لنا العجول.. وتأخر وصول 21 صيادا آخرين واحتجاز 12 بسبب أحكام ضدهم
* ضبط 527 قضية تسول.. و200 جنيه إيجار "الرضيع" يوميًا
>
>* حرب الزمالك لـ"السحر والشعوذة" فى الكونغو بـ"جلسات القرآن"
* لأول مرة.. المعزول يحتفل بعيد ميلاده بالبدلة الحمراء.. "مرسى" يستقبل عامه الرابع والستين بالتوتر والشد العصبى بعد اقتراب حبل المشنقة من رقبته
>
>* إبراهيم عبد المجيد يكتب: بعيدًا عن الزحام.. العظيم نجيب فرح
* محمد فودة يكتب: إرادة "قيادة" وعزيمة "شعب"
>
>* سليمان شفيق يكتب: افتتاح القناة بوابة العبور الثانى لتنمية سيناء
* يوسف أيوب يكتب: ماذا بعد 6 أغسطس؟
>
>* أجهزة الأمن تضع خطة لتحرير "الرهينة الكرواتى" من داعش.. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى القاهرة لمتابعة الموقف.. وتوقعات بتمديد مهلة الإعدام
* مصر وإثيوبيا والسودان تتسلم العرض الفنى "المعدل" الأربعاء.. خبراء الدول الثلاث يدرسون العرض وطنيا والجولة الثامنة للمفاوضات فى إثيوبيا 20 أغسطس
>
>* "السكة الحديد": تشغيل القطارات المكيفة الجديدة بنظام "VIP".. وبدء التجربة اليوم على خط "القاهرة – الإسكندرية" وسعر تذكرة الدرجة الأولى 100 جنيه
* قرعة دورى الأبطال تُجبر محمد الننى على زيارة إسرائيل للمرة الثانية
>
>* "الإسكندرية" تواجه سرقة التيار الكهربائى فى الشوارع بـ"عربات الطاقة الشمسية"
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عدد اليوم السابع الصادر غدًا
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