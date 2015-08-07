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بالصور.. فرحة أهالى الوادى الجديد ببطل العالم للتنس بأولمبياد لوس أنجلوس

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غمرت الفرحة أهالى قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد أثناء استقبال اللاعب الأوليمبى محمد أحمد حمودة بطل العالم فى تنس الطاولة بمنافسات أولمبياد لوس أنجلوس الخاص وابن قرية الراشدة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية برفقة مدربيه الكابتن محمد حسن صالح والكابتن عادل حسين منصور حيث استقبله أهالى القرية بالفرحة والزغاريد لما حققه من إنجاز رياضى رغم ضعف الإمكانيات وضيق الوقت.

وأكد حمودة البطل الأوليمبى أنه لا مستحيل أمام إرادة المصرى وأنه منذ بدء اكتشافه رياضيا بواسطة معلمى التربية الرياضية بمدرسته فى حصة التربية الرياضية وفسحة النشاط وهو يحلم بأن يحقق طموحه فى الوصول للعالمية، وأن اشراكه فى البرنامج الرياضى لاكتشاف الموهوبين لذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية والتعليم على ارض ملاعب المجمع التعليمى بالإسماعيلية جعله يفوز بعدها بعدد من الميداليات الذهبية وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدارس التربية الفكرية واستمر هذا النجاح حتى أنهى دراسته من مدرسة التربية الفكرية 2010م لينضم الى فريق مركز تدريب الداخلة للأولمبياد الخاص المصرى.

وأكد الكابتن محمد حسن مدرب اللاعب أن البطل الأوليمبى قد شارك فى بطولة الجمهورية ديسمبر 2014، فى تنس الطاولة وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية ومنها ترشح للعب ضمن منتخب للأولمبياد الخاص المصرى فى بطولة العالم فى لوس إنجلوس بأمريكا ليحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى تنس الطاولة فردى وكانت التصفية النهائية مع سنغافورة، كما حصل على الميدالية الفضية والمركز الثانى على مستوى العالم زوجى رجال كما حصل على الميدالية الفضية. مختلط ذكور وإناث.

وأضاف مدرب اللاعب ان تصنيف وتقسيم المستويات فى الأولمبياد كان الفردى الفردى مع الصين وبالرغم من قوة اللاعب الصينى إلا أن محمد تغلب علية فى ثلاثة اشواط ، ولعب مع دولة السودان ثم اليابان والهند واسرائيل وحصل على الميدالية الذهبية وفى منافسات فريق المشترك ذكر وانثى فقد شاركت محمد لاعبة من اسيوط واستطاع الاثنين معا تحقيق المركز الثانى على العالم والحصول على الميدالية الفضية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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