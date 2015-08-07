تخفيض الحد الادنى للقبول بـ «الثانوية العامة» في المنوفية من 223 إلى 220

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على خفض الحد الادنى للقبول بالثانوي العام من 223 الى 220 وأصدر تعليماته لدكتور عبد الله عمارة بتنفيذ القرار بعد عدة شكاوي كانت من ابرزها طلب تخفيض الحد الادنى للقبول بمدارس الثانوي العام .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمحافظ المنوفية اليوم الجمعة لمدينة قويسنا، رافقه خلال الجولة اللواء عبد السلام عبد الباري رئيس مجلس مدينة قويسنا، حيث قاما باداء صلاة الجمعة في احد مساجد المدينة، واثنى المحافظ على خطبة الجمعة لانها شرحت مبادئ الاسلام السمحة وبينت قيمة العمل وضرب الخطيب المثال بقناة السويس في الاخلاص والانجاز والاصرار على تحقيق المعجزات، وعقب صلاة الجمعة استمع المحافظ الى شكاوي المواطنين بالمسجد ثم انتقل إلى رئاسة مجلس ومدينة قويسنا، واجرى لقاءا مفتوحًا مع رئيس المدينة وبعض المواطنيين.