أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تخفيض الحد الادنى للقبول بـ «الثانوية العامة» في المنوفية من 223 إلى 220

Google+ Print
تخفيض الحد الادنى للقبول بـ «الثانوية العامة» في المنوفية من 223 إلى 220 تخفيض الحد الادنى للقبول بـ «الثانوية العامة» في المنوفية من 223 إلى 220

هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على خفض الحد الادنى للقبول بالثانوي العام من 223 الى 220 وأصدر تعليماته لدكتور عبد الله عمارة بتنفيذ القرار بعد عدة شكاوي كانت من ابرزها طلب تخفيض الحد الادنى للقبول بمدارس الثانوي العام .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمحافظ المنوفية اليوم الجمعة لمدينة قويسنا، رافقه خلال الجولة اللواء عبد السلام عبد الباري رئيس مجلس مدينة قويسنا، حيث قاما باداء صلاة الجمعة في احد مساجد المدينة، واثنى المحافظ على خطبة الجمعة لانها شرحت مبادئ الاسلام السمحة وبينت قيمة العمل وضرب الخطيب المثال بقناة السويس في الاخلاص والانجاز والاصرار على تحقيق المعجزات، وعقب صلاة الجمعة استمع المحافظ الى شكاوي المواطنين بالمسجد ثم انتقل إلى رئاسة مجلس ومدينة قويسنا، واجرى لقاءا مفتوحًا مع رئيس المدينة وبعض المواطنيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا