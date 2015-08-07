بحرًا وجوًا وبرًا.. احتفال «المصري لمكافحة الإرهاب» بقناة السويس الجديدة (صور)‎‎

بحرًا وبرًا وجوًا، احتفل المركز المصري لمكافحة الإرهاب، أول أمس الأربعاء، في الساحل الشمالي، بافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدين (أعضاؤه) أن افتتاح قناة السويس الجديدة، حدث عظيم سيخلده التاريخ، وسيفخر به المصريون أمام العالم، ويعود بالنفع على البلد.

الاحتفالية ضمت عدد من الفاعليات، بدأت بمسيرة بحرية باللنشات، انطلقت من شاطئ النخيل ببورتو مارينا، وشارك بها عدد من أعضاء المركز، ورواد مارينا، والعاملون بمارينا، وطلاب من مختلف جامعات مصر، ويقول نائب رئيس المركز عبد القادر فريد، إن اختيارنا أن تكون انطلاقة الاحتفالية بمسيرة بحرية، سببه رغبتنا في محاكاة المسيرة البحرية الخاصة بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

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> لم تقتصر فاعليات الاحتفال على اللنشات البحرية، وعبر آخرون عن سعادتهم بالقناة الجديدة في الجو، حيث ارتفع «الباراشوت» في الهواء، حاملًا لافتات المركز المصري لمكافجة الإرهاب، وشعار قناة السويس الجديدة، وعلم مصر، وكان للأطفال نصيبًا في الاحتفال، حيث شاركوا أشخاص يرتدون زي شخصياتهم الكرتونية المفضلة الاحتفال، رافعين علم مصر، مرددين «تحيا مصر».



> وانضم رواد مارينا، لفعاليات المركزالمصري لمكافحة الإرهاب، في مسيرة برية، كما نظم أعضاء المركز من شباب المحافظات احتفالات بالعجمي، والتف حولهم أهالي الإسكندرية، مرددين الأغاني الوطنية، رافعين أعلام مصر.

وأضاف، عبد القادر فريد، نائب رئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب، إن قناة السويس الجديدة معجزة وإعجاز نفخر به أمام العالم، والاحتفالية تقام تحت شعار «نبني اقتصادنا بمواردنا البشرية .. نهزم الإرهاب والتطرف»، ومواجهة الإرهاب لاتقتصر على العمل الأمني ويجب أن تمتد إلى النمو الاقتصادي والتوعية بأخطار الإرهاب، وهذا الدور الذي انطلق من أجله المركز.

وأشاد إسلام السعيد-طالب جامعي- بالاحتفالية خاصة أنها تضم عددًا كبيرًا من شباب الجامعات من مختلف المحافظات، مشددًا أن افتتاح قناة السويس الجديدة حدث تاريخي وعالمي، يجب على المصريين أن يفخروا به، بينما قالت إسراء عبد الفضيل، إن مصر بأكملها تحتفل بقتاة السويس الجديدة، وطلاب مصر جزء من شعب مصر، لذا قررنا «صوت طلاب مصر» المشاركة في احتفالية المركز المصري لمكافحة الإرهاب في مارينا، لنعبر عن فخرنا بهذا الحدث الكبير، ونشارك كل المصريين.

وأكد، نائب رئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب، أن احتفالات المركز بافتتاح قناة السويس الجديدة، مستمرة حتى بعد الافتتاح، في مخلتف محافظات مصر، وذلك إيمانًا منهم بأهمية هذا الحدث الاقتصادي العظيم.