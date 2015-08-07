مجلس علماء مصر يهنيء المصريين بقناة السويس الجديدة

أصدر مجلس علماء مصر، بيانًا صحفيًا، هنئ خلاله الشعب المصري على الإنجاز التاريخي وافتتاح قناة السويس الجديدة التي سيكون لها أثر عالمي في حركة التجارة وأثر اقتصادي واستثماري يساعد الدولة المصرية على ثبات خطوتها في طريق التنمية الشاملة.

وصرح أحمد عزالدين المتحدث الرسمي للمجلس أن المجلس يدعو المصريين توحيد الصف وشحذ الهمم للعمل من أجل رفعة البلاد، لأنه من عظيم الأثر الطيب الذي تركه حفل الإفتتاح المهيب والذي شرفه بالحضور ملوك ورؤساء الدول وممثلي الحكومات في وقفة إشادة بما تم إنجازه في وقت قياسي مما يدفعنا بدعم عجلة التنمية بالبلاد.

ونطالب الرئيس بثورة صناعية وزراعية وعلمية، وجمع كل الطاقات والخبرات والعلماء لتحقيق ذلك، داعين المولى أن يوفق سيادته وكل المخلصين في الدولة في دعم التنمية الشاملة، مما سيعود بالخير على كافة أطياف الشعب وسيجعل مصرنا الحبيبة في مصاف الدول العظمى بالعلم والإخلاص.