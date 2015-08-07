الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. بتوقع «الخبراء»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للحرارة في أول الليل معتدل في آخره هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة .

كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل, وإرتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين, والرياح السطحية شمالية غربية .

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وإرتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاثة أمتار, والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

> الصغرى العظمى

القاهرة 30 39

الإسكندرية 25 34

مطروح 24 33

الإسماعيلية 30 40

الغردقة 32 44

شرم الشيخ 33 42

رفح 22 37

سوهاج 28 43