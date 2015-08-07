أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. بتوقع «الخبراء»

Google+ Print
الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. بتوقع «الخبراء» الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. بتوقع «الخبراء»

موجة حارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للحرارة في أول الليل معتدل في آخره هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة .

كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل, وإرتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين, والرياح السطحية شمالية غربية .

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وإرتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاثة أمتار, والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى

القاهرة 30 39

الإسكندرية 25 34

مطروح 24 33

الإسماعيلية 30 40

الغردقة 32 44

شرم الشيخ 33 42

رفح 22 37

سوهاج 28 43

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي