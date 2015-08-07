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ميدو لـ في الجول: حددت لإدارة الإسماعيلي 4 صفقات من نجوم الكرة المصرية

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ميدو لـ في الجول: حددت لإدارة الإسماعيلي 4 صفقات من نجوم الكرة المصرية ميدو لـ في الجول: حددت لإدارة الإسماعيلي 4 صفقات من نجوم الكرة المصرية

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أنه سيطلب من إدارة النادي خلال الـ48 ساعة المقبلة التعاقد مع أربعة لاعبين سوبر.

وقال ميدو لـFilGoal.com "هؤلاء اللاعبين بالإضافة لأحمد سمير لاعب الزمالك الذي انضم للدراويش معارا سوف يكونوا أساس تكوين الفريق الجديد الذي نهدف من خلاله المنافسه على البطولات في الموسم القادم".

وتابع " سأطلب سرعة التعاقد مع هؤلاء اللاعبين وجميعهم صفقات انتقال حر حيث أنهم غير مرتبطين بتعاقدات مع أندية وبالتالى لن تتحمل الخزينة أى تكاليف للحصول على الاستغناءات الخاصه بهم".

وأردف "هؤلاء اللاعبين هم من نجوم الكرة المصرية ومن بينهم لاعبين أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة في الكرة المصرية".

وأتم "من بين هؤلاء اللاعبين سيكون هناك حارس مرمى ليكون بجوار محمد عواد وبعد رحيل عصام الحضري".

ويأتي ذلك بعد رحيل عمرو السولية ورغبة من ميدو في الاستفادة من المقابل المادي الذي حصل عليه الإسماعيلي.

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