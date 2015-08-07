لعبة في الجول - مرتضى منصور يختار.. أسوأ لاعب شاهده في حياته ' إجابة غير متوقعة '

هناك عدة أسماء ظهرت في الكرة المصرية لا يختلف أحد عليها.. لكن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان له رأي آخر. هذا ظهر من خلال اختياراته.

ودخل مرتضى منصور في لعبة FilGoal.com والتي نستطلع فيها آراء الشخصيات الرياضية في مصر حول أسئلة عن الأفضل والأسوأ.

طالع - لعبة في الجول – مرتضى منصور يختار.. أجمل هدف شاهده في حياته

طالع - لعبة في الجول – مرتضى يختار.. أحرف 5 لاعبين يتمنى ضمهم في فريق خماسي "مفاجأة حمراء"

واليوم مع سؤال من هو أسوأ لاعب رأيته في حياتك؟

أجاب مرتضى منصور لـFilGoal.com قائلا: "أسوأ لاعب؟ هو محمود طاهر (رئيس الأهلي) بلا شك".

ثم استدرك "أسوأ لاعب رأيته هو محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل بسبب تسجيله هدفا من خطأ واضح ولم يعترف إلا بعد اعتزاله".

ويقصد مرتضى منصور هدف أبو تريكة الذي سجله في طلائع الجيش في موسم 2008-2009 في المباراة التي حسمت للفريق الأحمر مواجهة الإسماعيلي في لقاء فاصل بعد الفوز 3-1 على لقب الدوري حينها.