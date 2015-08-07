مؤتمر صلاح – يتحدث عن مورينيو وفيورنتينا.. منافسة يوفنتوس وهدفه مع روما

عقد محمد صلاح الوافد الجديد على صفوف روما مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للتحدث فيه عن منافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي، ورأيه في مدربه السابق في تشيلسي مورينيو، وتجربته القصيرة مع فيورنتينا.

ويبدأ صلاح مشواره مع روما حينما يلاقي الذئاب فريق سيفيليا وديا في الـ14 من أغسطس الجاري، قبل افتتاح الدوري الإيطالي في الـ22 من الشهر نفسه أمام هيلاس فيرونا.

وفي الجولة الثانية من المسابقة سوف يستضيف روما منافسه يوفنتوس على ملعب الأوليمبيكو يوم 30 أغسطس.

وكل ما يلي على لسانه.

روما يستطيع منافسة يوفنتوس

"المدرب رودي جارسيا تحدث معي في وقت سابق وأبلغني برغبته الشديدة في وجودي في فريقه، والعلاقة بيننا جيدة للغاية".

"أعتقد أن روما لديه العديد من اللاعبين الرائعين الذين يستطيعون مساعدة الفريق على المنافسة في كل البطولات التي نشارك فيها خلال الموسم المقبل".

"هدفنا خلال الموسم المقبل هو إسعاد جماهيرنا بتقديم موسم رائع".

"بالطبع يوفنتوس فريق قوي، لكن أعتقد أن روما يستطيع منافسته على لقب الدوري العام الجاري".

علاقته مع مورينيو

"لدي علاقة رائعة مع مورينيو، أفكر كثيرا فيه، هو لديه رؤيته الخاصة في تشيلسي وأنا أحترم ذلك".

"لقد تحدثت معه حول مستقبلي وقراري بالانتقال إلى إيطاليا، أولا قبل انضمامي إلى فيورنتينا، والآن إلى روما".

تجربته مع فيورنتينا

"تجربتي في فيورنتينا كانت رائعة، أنا استمتعت بها، لكن تلك الفترة انتهت وأنا الآن هنا في روما".

"أنا في روما لاستكمال مسيرتي مع النادي، أتمنى تحقيق أشياء كبيرة مع الفريق".