أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أحد أقارب بشار الأسد يقتل عقيدا بسبب خلاف على أفضلية المرور فى اللاذقية

Google+ Print
أحد أقارب بشار الأسد يقتل عقيدا بسبب خلاف على أفضلية المرور فى اللاذقية أحد أقارب بشار الأسد يقتل عقيدا بسبب خلاف على أفضلية المرور فى اللاذقية
أقدم أحد أنسباء الرئيس السورى بشار الأسد على قتل عقيد فى الجيش بسبب خلاف على أفضلية المرور فى مدينة اللاذقية ذات الغالبية العلوية على الساحل السورى، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "اقدم سليمان الأسد وهو نجل ابن عم الرئيس السورى على قتل العقيد المهندس فى القوات الجوية حسان الشيخ، بعد أن تجاوز الأخير بسيارته سيارة الأسد عند مستديرة الأزهرى فى مدينة اللاذقية ليل أمس".

وأضاف "اعترض سليمان الأسد بعدها بسيارته سيارة الشيخ بهدف ايقافها قبل أن يترجل ويطلق عليه النار من رشاش كان بحوزته على مرأى من أولاده"، وسليمان الأسد هو ابن هلال الأسد، ابن عم الرئيس السورى وقائد قوات الدفاع الوطنى الذى قتل فى مارس 2014 فى المعارك ضد مقاتلى الفصائل فى ريف اللاذقية.

وبحسب المرصد، يسود "الاستياء والتوتر بين ابناء الطائفة العلوية فى مدينة اللاذقية وريفها" على خلفية هذه الحادثة، وقال عبد الرحمن أن "الأهالى الغاضبين نظموا تجمعات فى بعض شوارع اللاذقية وريفها وطالبوا بتوقيف سليمان الأسد الذى استقل سيارته وغادر بعد أن قتل الشيخ امام أولاده"، مضيفا "أن بعضهم طالب بإعدامه فى المكان ذاته".

وتعد محافظة اللاذقية معقلا للاقلية العلوية فى سوريا وتتحدر منها عائلة الرئيس السوري. كما تشكل بالإضافة الى محافظة طرطوس الساحلية خزانا بشريا للقوات النظامية المقاتلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365