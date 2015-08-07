أحد أقارب بشار الأسد يقتل عقيدا بسبب خلاف على أفضلية المرور فى اللاذقية

أقدم أحد أنسباء الرئيس السورى بشار الأسد على قتل عقيد فى الجيش بسبب خلاف على أفضلية المرور فى مدينة اللاذقية ذات الغالبية العلوية على الساحل السورى، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "اقدم سليمان الأسد وهو نجل ابن عم الرئيس السورى على قتل العقيد المهندس فى القوات الجوية حسان الشيخ، بعد أن تجاوز الأخير بسيارته سيارة الأسد عند مستديرة الأزهرى فى مدينة اللاذقية ليل أمس".

وأضاف "اعترض سليمان الأسد بعدها بسيارته سيارة الشيخ بهدف ايقافها قبل أن يترجل ويطلق عليه النار من رشاش كان بحوزته على مرأى من أولاده"، وسليمان الأسد هو ابن هلال الأسد، ابن عم الرئيس السورى وقائد قوات الدفاع الوطنى الذى قتل فى مارس 2014 فى المعارك ضد مقاتلى الفصائل فى ريف اللاذقية.

وبحسب المرصد، يسود "الاستياء والتوتر بين ابناء الطائفة العلوية فى مدينة اللاذقية وريفها" على خلفية هذه الحادثة، وقال عبد الرحمن أن "الأهالى الغاضبين نظموا تجمعات فى بعض شوارع اللاذقية وريفها وطالبوا بتوقيف سليمان الأسد الذى استقل سيارته وغادر بعد أن قتل الشيخ امام أولاده"، مضيفا "أن بعضهم طالب بإعدامه فى المكان ذاته".

وتعد محافظة اللاذقية معقلا للاقلية العلوية فى سوريا وتتحدر منها عائلة الرئيس السوري. كما تشكل بالإضافة الى محافظة طرطوس الساحلية خزانا بشريا للقوات النظامية المقاتلة.

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